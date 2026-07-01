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Росія почала імпортувати пальне з Індії на тлі масштабного дефіциту, - Reuters

16:05 01.07.2026 Ср
2 хв
Два індійських танкери з бензином вже прямують до країни-агресорки
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Індія відправила до Росії 60 000 тонн бензину (Getty Images)

Росія розпочала морський імпорт бензину з Індії, намагаючись пом’якшити наслідки дефіциту палива, спричиненого ударами України по її енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство зазначає, що через дефіцит палива у Росії запроваджуються норми видачі, на заправках утворюються довгі черги, а ціни на бензин зросли до рекордного рівня.

Вчора, 30 червня, країна-агресорка заявила, що підтримує контакти з іншими країнами та обговорює питання імпорту палива за прийнятними цінами.

Джерело в галузі повідомило, що з Індії до Росії було відправлено щонайменше 60 000 метричних тонн бензину. Інше джерело зазначило, що було відправлено два танкери, кожен з яких перевозив від 30 000 до 40 000 тонн.

Третє джерело повідомило, що загалом Росія планує щомісяця імпортувати 400 000 тонн бензину з різних країн, зокрема з сусідньої Білорусі, яка вже експортує паливо до Росії.

Зазначається, що споживання бензину в Росії становить щонайменше 110 000 тонн на добу влітку, коли попит на паливо є високим. Reuters зауважило, що наразі невідомо, яка саме індійська нафтопереробна компанія постачатиме бензин до країни-агресорки.

Нагадаємо, ринок пального Росії зіткнувся з серйозними труднощами після низки ударів по російських НПЗ. На цьому тлі ціни на бензин у країні-агресорці показали найстрімкіше зростання за останні 20 років.

Через дефіцит пального в низці регіонів РФ уже запроваджують обмеження на його продаж, зокрема й у Ханти-Мансійському автономному окрузі, який забезпечує близько 40% нафтовидобутку країни.

Щоб частково компенсувати нестачу, Росія звернулася до Казахстану з проханням поставити 50 тисяч тонн бензину АІ-92. Також російська влада офіційно дозволила імпорт пального для покриття внутрішнього попиту.

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