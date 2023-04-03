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Росія побачила нібито "український слід" у вбивстві воєнкора Татарського

Фото: Владлен Татарський (t.me/vladlentatarsky)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії звинувачують українські спецслужби та прихильників фонду Олексія Навального у вбивстві колаборанта та російського пропагандиста Владлена Татарського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Здійснений 2 квітня в Санкт-Петербурзі терористичний акт щодо відомого журналіста Владлена Татарського було сплановано спецслужбами України із залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють з так званим "Фондом боротьби з корупцією" Навального, активною прихильницею якого є затримана Дар'я Трепова", - повідомили у Національному антитерористичному комітеті РФ.

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Тим часом прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито "зіштовхнулася з київським режимом", який підтримує теракти. За його словами, "режим" нібито може стояти за вбивством Татарського та Дар'ї Дугіної - "саме тому проводиться СВО".

Він також зазначив, що Путіна поінформували про вибух і загибель воєнкору. Пєсков назвав вибух у кафе терактом і заявив, що робляться "енергійні кроки щодо затримання підозрюваних".

Нагадаємо, вчора в Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе, внаслідок чого загинув Татарський. У РФ повідомляли, що вибухівку до закладу нібито пронесла дівчина, вона подарувала її пропагандисту під виглядом статуетки.

Кафе, в якому стався вибух, знаходиться за 1,5 км від квартири Путіна. Ним керував колишній зять засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Сьогодні в Росії заявили про затримання підозрюваної у вбивстві пропагандиста Дар'ї Трепової.

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