Росія планувала вийти до Одеси, але ЗСУ зірвали ці наміри, - Сирський

Минулий рік став серйозним випробуванням для України, оскільки Росія прагнула завершити війну на своїх умовах - шляхом воєнного розгрому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, противник намагався захопити решту територій Донецької, Луганської та Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, а також планував вийти до Одеси, щоб повністю відрізати Україну від Чорного моря.

"Ми не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій", - заявив Сирський.

Головнокомандувач підкреслив, що українські воїни працювали на межі можливостей і завдавали російській армії максимальних втрат. Упродовж року чисельність сил противника була скорочена більш ніж на 418 тисяч осіб убитими та пораненими.

"Цей рік довів: ми здатні системно виснажувати ворога та відчутно зменшувати його потенціал. Сили оборони не дали агресору реалізувати його плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій", - зазначив головком.

Обстріли Одеської області

Південь України, а саме Одеса та область протягом довгого часу є цілями РФ для масованих комбінованих ударів. Зокрема, там вже тривав блекаут через руйнування енергетичної інфраструктури. Також ворог завдає ударів по портовій інфраструктурі та іноземних суднах, які знаходяться в акваторії Чорного моря.

Ще у 2025 році ходили чутки щодо того, що Росія хоче захопити Одесу і прорватися до кордону з Молдовою та Румунією. Однак тоді речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначав, що ймовірність висадки морського десанту на одеське узбережжя нині вкрай низька.

А вже на початку року The Wall Street Journal писав, що своїми ударами по Одесі росіяни намагаються погіршити стан української економіки.