Росія планує збільшити армію ще на 100 тисяч людей, Путін не хоче миру, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін готується не до перемовин, а до продовження війни. Зокрема, ворог збільшує свою армію на більше, ніж 100 тисяч військових.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів", - заявив президент.
Зеленський зазначив, що усі партнери повинні про це знати і повинні це бачити. Відповідну інформацію Україна готова передавати, і по лінії розвідок вже відбувається відповідна комунікація. Ба більше, голова української держави наголосив, що кожній країні у Європі доведеться зміцнювати оборону.
"Ми повинні разом бачити, які є загрози і які є наші інструменти протидії. Потрібне чітке розуміння: тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і ціль у 5 % ВВП на оборону не зникне з порядку денного", - сказав він.
Також Володимир Зеленський поінформував, що сьогодні в Україні перебуває новий очільник Військового комітету НАТО. Зокрема, було обговорено підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн", а також президент сказав, що за даними української розвідки - ворог розвиває нові військові виробництва.
"Ми обговорили сьогодні підготовку до "Рамштайну" та потреби нашої оборони - нашої спільної оборони. Зараз ми знаємо - наша розвідка нам доповідає, - що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології", - розповів Зеленський.
Він пояснив, що це, зокрема, і означає, що Путін готується продовжуватися війну.
Нагадаємо, що у вівторок, 12 лютого, очікується нова зустріч у форматі "Рамштайн". У ній уперше візьме участь новий міністр оборони США Піт Гегсет. Згідно з анонсом Пентагону, під час зустрічі він підтвердить прихильність президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до дипломатичного завершення війни в Україні.
Окрім, учора президент України повідомив, що його команда та команда нового глави Білого дому вже планують зустрічі та переговори. Тож, за словами Зеленського, наступні тижні можуть бути насиченими.
Ба більше, сам Дональд Трамп припустив, що наступного тижня може привести зустріч з українським президентом.
Також ми писали, що днями президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із главою Кремля Володимиром Путіним. Однак наголосив на умові, що потрібно розуміти, чим закінчиться війна.
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