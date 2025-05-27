Росія планує запуск Запорізької АЕС для своїх потреб: з'явилися докази з супутника

Як пише видання, знімки із супутника свідчать про план Росії щодо перезапуску захопленої атомної електростанції. Окупанти будують лінії електропередач на окупованій південній частині України, щоб підключити до власної мережі захоплену нею велику атомну електростанцію.

"Це найчіткіше свідчення наміру Москви перезапустити та експлуатувати автономний об'єкт, попри ризики та заклики вирішити питання статусу станції в рамках мирних переговорів", - пише видання.

Зокрема, з The New York Times отримало супутникові знімки зі звіту Greenpeace, які показують, що з початку лютого Росія будує понад 50 миль ліній електропередач та опор між окупованими українськими містами Маріуполь та Бердянськ, вздовж узбережжя Азовського моря.



З огляду на місце та напрям робіт, Greenpeace заявив, що мета проєкту полягала в підключенні нових ліній електропередач до великої підстанції неподалік Маріуполя. Ця підстанція була з’єднана із Запорізькою атомною електростанцією, розташованою приблизно за 140 миль на захід.

"План Путіна щодо перезапуску Запорізької атомної електростанції залежить від забезпечення нових ліній електропередачі - це перший фізичний доказ цих планів", - сказав фахівець з ядерної енергетики Greenpeace Україна в інтерв’ю Шон Берні.

Наразі точні плани росіян щодо ЗАЕС залишаються незрозумілими: чи прагнуть вони експлуатувати станцію в повоєнній Україні, чи робити це під час бойових дій. Однак Росії необхідно буде побудувати ще кілька ліній, щоб підключити Запорізьку електростанцію до власної енергосистеми, а цей процес займе певний час.