Россия планирует запуск Запорожской АЭС для своих нужд: появились доказательства со спутника

Как пишет издание, снимки со спутника свидетельствуют о плане России по перезапуску захваченной атомной электростанции. Оккупанты строят линии электропередач на оккупированной южной части Украины, чтобы подключить к собственной сети захваченную ею крупную атомную электростанцию.

"Это четкое свидетельство намерения Москвы перезапустить и эксплуатировать автономный объект, несмотря на риски и призывы решить вопрос статуса станции в рамках мирных переговоров", - пишет издание.

В частности, из The New York Times получило спутниковые снимки из отчета Greenpeace, которые показывают, что с начала февраля Россия строит более 50 миль линий электропередач и опор между оккупированными украинскими городами Мариуполь и Бердянск, вдоль побережья Азовского моря.



Учитывая место и направление работ, Greenpeace заявил, что цель проекта заключалась в подключении новых линий электропередач к большой подстанции неподалеку от Мариуполя. Эта подстанция была соединена с Запорожской атомной электростанцией, расположенной примерно в 140 милях к западу.

"План Путина по перезапуску Запорожской атомной электростанции зависит от обеспечения новых линий электропередачи - это первое физическое доказательство этих планов", - сказал специалист по ядерной энергетике Greenpeace Украина в интервью Шон Берни.

Сейчас точные планы россиян по ЗАЭС остаются непонятными: стремятся ли они эксплуатировать станцию в послевоенной Украине, или делать это во время боевых действий. Однако России необходимо будет построить еще несколько линий, чтобы подключить Запорожскую электростанцию к собственной энергосистеме, а этот процесс займет определенное время.