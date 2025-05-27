Россия планирует запуск Запорожской АЭС для своих нужд: появились доказательства со спутника

Российская Федерация строит линии электропередач на оккупированной территории Украины, чтобы подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Это указывает на намерения Москвы эксплуатировать станцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как пишет издание, снимки со спутника свидетельствуют о плане России по перезапуску захваченной атомной электростанции. Оккупанты строят линии электропередач на оккупированной южной части Украины, чтобы подключить к собственной сети захваченную ею крупную атомную электростанцию.
"Это четкое свидетельство намерения Москвы перезапустить и эксплуатировать автономный объект, несмотря на риски и призывы решить вопрос статуса станции в рамках мирных переговоров", - пишет издание.
В частности, из The New York Times получило спутниковые снимки из отчета Greenpeace, которые показывают, что с начала февраля Россия строит более 50 миль линий электропередач и опор между оккупированными украинскими городами Мариуполь и Бердянск, вдоль побережья Азовского моря.
Учитывая место и направление работ, Greenpeace заявил, что цель проекта заключалась в подключении новых линий электропередач к большой подстанции неподалеку от Мариуполя. Эта подстанция была соединена с Запорожской атомной электростанцией, расположенной примерно в 140 милях к западу.
"План Путина по перезапуску Запорожской атомной электростанции зависит от обеспечения новых линий электропередачи - это первое физическое доказательство этих планов", - сказал специалист по ядерной энергетике Greenpeace Украина в интервью Шон Берни.
Сейчас точные планы россиян по ЗАЭС остаются непонятными: стремятся ли они эксплуатировать станцию в послевоенной Украине, или делать это во время боевых действий. Однако России необходимо будет построить еще несколько линий, чтобы подключить Запорожскую электростанцию к собственной энергосистеме, а этот процесс займет определенное время.
Напомним, Запорожская атомная электростанция является крупнейшей АЭС в Украине и Европе. С 4 марта 2022 года находится под российской оккупацией. Россияне заминировали часть территории станции, а также разместили там своих военных.
Также они неоднократно совершали провокации на территории ЗАЭС. Станция неоднократно находилась на грани блэкаута.
Также РФ незаконно удерживает 13 атомщиков Запорожской АЭС. Из них семеро уже "осуждены" по вымышленным обвинениям, трое находятся в тюрьмах в ожидании фейковых приговоров, а судьба еще трех остается неизвестной - их считают пропавшими без вести.
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