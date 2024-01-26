Росія планує укріпити межу з Україною прикордонниками ФСБ: ГУР перехопило розмову

Сформовані підрозділи планують розмістити на прикордонних ділянках у:

Брянській;

Курській;

Бєлгородській областей.

Про відповідні плани свідчить перехоплена телефонна розмова від 25 січня 2024 року між двома російськими терористами, які наразі проходять службу на території Абхазії.

"У діалозі між кадровиком Сухумського прикордонного загону капітаном Юсібовим та прапорщиком Зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчире, йдеться про формування списків для відправки на російсько-український кордон "на постоянку", - пише ГУР.

Яка ситуація на кордоні з Україною

На початку повномасштабного вторгнення Росія вдерлась на територію України в тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж терористи захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували ці території.

Як розповідав командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, на території Росії ворог утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб, які постійно ведуть розвідку й здійснюють обстріли прикордонних районів. Зокрема активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

Тим часом на білоруському кордоні, крім підрозділів прикордонної служби, вздовж кордону утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил.