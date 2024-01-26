Россия планирует укрепить границу с Украиной пограничниками ФСБ: ГУР перехватило разговор

Сформированные подразделения планируют разместить на пограничных участках в:

Брянской;

Курской;

Белгородской областей.

О соответствующих планах свидетельствует перехваченный телефонный разговор от 25 января 2024 года между двумя российскими террористами, которые сейчас проходят службу на территории Абхазии.

"В диалоге между кадровиком Сухумского пограничного отряда капитаном Юсибовым и прапорщиком Зимсковым, который проходит службу в пограничном залоге города Очамчире, говорится о формировании списков для отправки на российско-украинскую границу "на постоянку", - пишет ГУР.

Какая ситуация на границе с Украиной

В начале полномасштабного вторжения Россия ворвалась на территорию Украины в том же числе из Беларуси. Тогда же террористы захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали эти территории.

Как рассказывал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, на территории России враг удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек, которые постоянно ведут разведку и обстреливают приграничные районы. В частности, активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.

Между тем, на белорусской границе, кроме подразделений пограничной службы, вдоль границы удерживается около 1800 человек из состава вооруженных сил.