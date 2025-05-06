Росія планує пропагандистські акції у США та Європі до "Дня перемоги", - ГУР
Російська Федерація (РФ) активізовує мережу агентів з метою проведення пропагандистських акцій на території Європи та Америки з нагоди "Дня перемоги".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Прага, Чехія
У Празі ворог готує мітинг "За востановление отношений с Россией" та акцію "80-річчя звільнення від фашизму. Ми не можемо мати мир". Заходи заплановані з 7 по 8 травня, а організатором є антиурядовий проросійський рух "Ne zakladnam CR".
Під час заходу представники організації ходитимуть вулицями Праги з метою нібито "вшанування жертв" Другої світової війни. Зокрема заходи у країні, спрямованих на глорифікацію "Красной армии" запланували чеські комуністи.
Софія, Болгарія
Представники організації "Русский дом в Болгарии" 9 травня планують провести пропагандистську акцію "Георгиевская ленточка".
Брюссель, Бельгія
На 6 травня у Брюсселі "Русский дом" планує засісти за круглим столом, щоб обговорити боротьбу проти "коричневой чумы ХХ века".
Лондон, Британія
У Лондоні ворог планує театралізоване відтворення подій 1945 року.
Варшава, Польща
У Польщі "Русский дом" готує акцію "Стена памяти".
Бухарест, Румунія
Російське посольство організовує покладання квітів "неизвестному солдату", щоб використати захід для пропагандистських промов. Зокрема у Румунії ворог намагається залучити широку аудиторію, у тому ж числі й дітей, до акції "Укрась свои окна символами победы".
Верона, Італія
"Русский дом" планує міжнародний форум "Память победителей".
Торонто та Монреал, Канада
У Торонто й Монреалі, а також інших великих містах Канади російські агенти впливу, що оформлені як громадська організації (ГО) "Бессмертный полк", планують провести автомобільні та мотоциклетні пробіги з радянсько-російською символікою, тематичні концерти, майстер-класи зі створення паперових букетів гвоздики, трансляції радянських тематичних мультфільмів та фільмів, а також взяти участь в організованому телеканалом "Россия 1" музичному “бессмертном полку".
Пропагандистські марші
Пропагандистські марші "бессмертный полк" заплановані у передмісті:
- Вашингтона, США;
- Мюнхена, Німеччина;
- Торонто, Канада;
- Белграді, Сербія;
- Неаполі та Генуї, Італія;
- інших містах.
Нагадаємо, РБК-Україна пояснювало, чому 9 травня не є святом для України й звідки взагалі взявся "День перемоги".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.