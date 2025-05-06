Российская Федерация (РФ) активизирует сеть агентов с целью проведения пропагандистских акций на территории Европы и Америки по случаю "Дня победы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Прага, Чехия

В Праге враг готовит митинг "За востановление отношений с Россией" и акцию "80-летие освобождения от фашизма. Мы не можем иметь мир". Мероприятия запланированы с 7 по 8 мая, а организатором является антиправительственное пророссийское движение "Ne zakladnam CR".

Во время мероприятия представители организации будут ходить по улицам Праги с целью якобы "чествования жертв" Второй мировой войны. В частности мероприятия в стране, направленных на глорификацию "Красной армии" запланировали чешские коммунисты.

София, Болгария

Представители организации "Русский дом в Болгарии" 9 мая планируют провести пропагандистскую акцию "Георгиевская ленточка".

Брюссель, Бельгия

На 6 мая в Брюсселе "Русский дом" планирует засесть за круглым столом, чтобы обсудить борьбу против "коричневой чумы ХХ века".

Лондон, Британия

В Лондоне враг планирует театрализованное воспроизведение событий 1945 года.

Варшава, Польша

В Польше "Русский дом" готовит акцию "Стена памяти".

Бухарест, Румыния

Российское посольство организует возложение цветов "неизвестному солдату", чтобы использовать мероприятие для пропагандистских речей. В частности, в Румынии враг пытается привлечь широкую аудиторию, в том числе и детей, к акции "Укрась свои окна символами победы".

Верона, Италия

"Русский дом" планирует международный форум "Память победителей".

Торонто и Монреал, Канада

В Торонто и Монреале, а также других крупных городах Канады российские агенты влияния, оформленные как общественная организации (ОО) "Бессмертный полк", планируют провести автомобильные и мотоциклетные пробеги с советско-российской символикой, тематические концерты, мастер-классы посозданию бумажных букетов гвоздики, трансляции советских тематических мультфильмов и фильмов, а также принять участие в организованном телеканалом "Россия 1" музыкальном "бессмертном полку".

Пропагандистские марши

Пропагандистские марши "бессмертный полк" запланированы в пригороде: