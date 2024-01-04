Росія планує придбати в Ірану балістичні ракети, а КНДР вже передає, - WSJ

"Сполучені Штати стурбовані тим, що російські переговори про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються", - заявив один з американських посадовців.

Джерела видання також допускають, що Тегеран може поставити ракети Росії вже цієї весни. Водночас посадовці не вважають, що угода була завершена.

За словами американських офіційних осіб, бажання Росії придбати ракети було очевидними в середині грудня, коли російська делегація прибула з візитом до іранського полігону, аби ознайомитись з ракетами та пов'язаним з ними обладнанням.

Зазначається, що ракети делегації Росії представили Повітряно-космічні сили (ПКС) Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР). У тому ж числі мова йде й про ракети малої дальності Ababil.

Візит Шойгу до Ірану

Візит відбувся після приїзду міністра оборони Росії Сергія Шойгу до штаб-квартири ПКС КВІР, яка розташована в Тегерані. Під час візиту він оглянув виставку ракет Ababil та інших ракетних систем.

Зокрема Шойгу зустрівся з начальником штабу збройних сил Ірану Мохаммадом Багері й заявив про розвиток російсько-іранських відносин.

Допомога не лише від Ірану

Як відзначають посадовці США, ракети Ірану стануть доповнення до нещодавніх придбань Росії, яка почала отримувати пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет з Північної Кореї.

Співробітництво Росії та Ірану

Росія активно використовує іранські дрони типу Shahed для атак по території України. Спочатку країни заперечували свою співпрацю, незважаючи на чисельні докази її наявності, однак у листопаді 2022 року Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Також країни нещодавно домовилися "протидіяти" санкціям Заходу. Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав це важливим кроком у нарощуванні координації зусиль "членів світової спільноти щодо подолання незаконних санкцій".

Зокрема у листопаді стало відомо, що Росія будує завод із виробництва "Шахедів".