Россия планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты, а КНДР уже передает, - WSJ

Россия планирует купить баллистические ракеты малой дальности у Ирана, а поставки могут состояться уже этой весной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
"Соединенные Штаты обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются", - заявил один из американских чиновников.
Источники издания также допускают, что Тегеран может поставить ракеты России уже этой весной. В то же время чиновники не считают, что соглашение было завершено.
По словам американских официальных лиц, желание России приобрести ракеты было очевидным в середине декабря, когда российская делегация прибыла с визитом на иранский полигон, чтобы ознакомиться с ракетами и связанным с ними оборудованием.
Отмечается, что ракеты делегации России представили Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). В том же числе речь идет и о ракетах малой дальности Ababil.
Визит Шойгу в Иран
Визит состоялся после приезда министра обороны России Сергея Шойгу в штаб-квартиру ВКС КСИР, которая расположена в Тегеране. Во время визита он осмотрел выставку ракет Ababil и других ракетных систем.
В частности Шойгу встретился с начальником штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери и заявил о развитии российско-иранских отношений.
Помощь не только от Ирана
Как отмечают чиновники США, ракеты Ирана станут дополнением к недавним приобретениям России, которая начала получать пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет из Северной Кореи.
Россия активно использует иранские дроны типа Shahed для атак по территории Украины. Сначала страны отрицали свое сотрудничество, несмотря на многочисленные доказательства его наличия, однако в ноябре 2022 года Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.
Также страны недавно договорились "противодействовать" санкциям Запада. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал это важным шагом в наращивании координации усилий "членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций".
В частности, в ноябре стало известно, что Россия строит завод по производству "Шахедов".
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