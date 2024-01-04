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Россия планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты, а КНДР уже передает, - WSJ

Фото: Россия планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты, а КНДР уже передает (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия планирует купить баллистические ракеты малой дальности у Ирана, а поставки могут состояться уже этой весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Соединенные Штаты обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются", - заявил один из американских чиновников. 

Источники издания также допускают, что Тегеран может поставить ракеты России уже этой весной. В то же время чиновники не считают, что соглашение было завершено. 

По словам американских официальных лиц, желание России приобрести ракеты было очевидным в середине декабря, когда российская делегация прибыла с визитом на иранский полигон, чтобы ознакомиться с ракетами и связанным с ними оборудованием. 

Отмечается, что ракеты делегации России представили Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). В том же числе речь идет и о ракетах малой дальности Ababil.

Визит Шойгу в Иран

Визит состоялся после приезда министра обороны России Сергея Шойгу в штаб-квартиру ВКС КСИР, которая расположена в Тегеране. Во время визита он осмотрел выставку ракет Ababil и других ракетных систем. 

В частности Шойгу встретился с начальником штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери и заявил о развитии российско-иранских отношений.

Помощь не только от Ирана

Как отмечают чиновники США, ракеты Ирана станут дополнением к недавним приобретениям России, которая начала получать пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет из Северной Кореи.

Сотрудничество России и Ирана

Россия активно использует иранские дроны типа Shahed для атак по территории Украины. Сначала страны отрицали свое сотрудничество, несмотря на многочисленные доказательства его наличия, однако в ноябре 2022 года Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

Также страны недавно договорились "противодействовать" санкциям Запада. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал это важным шагом в наращивании координации усилий "членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций".

В частности, в ноябре стало известно, что Россия строит завод по производству "Шахедов"

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