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Росія планує переобладнати білоруські літаки Су-25 під ядерну зброю

Фото: Су-25 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація планує переобладнати білоруські Су-25 під ядерну зброю. Усе через нібито можливе "просування ядерної інфраструктури НАТО на схід".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РИА Новости".

Під час засідання першого комітету ГА ООН заступник голови російської делегації Костянтин Воронцов заявив про те, що Росія передасть Білорусі комплекси "Іскандер-М" подвійного оснащення та переобладнає частину білоруських літаків Су-25 під технічну можливість нести ядерну зброю.

"На даному етапі йдеться виключно про передачу Республіці Білорусь комплексів Іскандер-М подвійного оснащення з ракетами у звичайному спорядженні, а також надання частини білоруських літаків Су-25 технічної можливості нести ядерну зброю", - заявив Воронцов.

За словами заступника голови делегації Росії, передача Білорусі технологій з переобладнання літаків у носіїв ядерної зброї не передбачається.

Такі дії, як зауважив Воронцов, пов'язані з можливим нібито просування ядерної інфраструктури НАТО на схід. Він відзначив, що у Польщі протягом декількох років заявляють про прагнення підключитись до спільних ядерних місій.

"Це, безумовно, враховувалося Росією та Білоруссю під час розгляду питання про контрзаходи", - сказав Воронцов.

Водночас Воронцов зауважив, що оснащування Білорусі ядерними боєзарядами нібито не планується.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Захід розпочав розробляти плани для запобігання паніці у разі, якщо президент РФ Володимир Путін все ж вирішить застосувати ядерну зброю в Україні.

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