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Захід планує уникнути паніки, якщо Путін застосує ядерну бомбу в Україні, - ЗМІ

Новость на русском →
П'ятниця 14 жовтня 2022 22:10
Захід планує уникнути паніки, якщо Путін застосує ядерну бомбу в Україні, - ЗМІ Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На Заході розпочали розробляти плани для запобігання паніці у разі, якщо президент РФ Володимир Путін все ж вирішить застосувати ядерну зброю в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Захід досі вважає ядерну кризу вкрай малоймовірною, але західні держави вирішили переглянути плани з надання надзвичайної допомоги та підтримки населення, яке боїться ядерної ескалації", - заявив західний високопосадовець на умовах анонімності.

Як повідомляє видання, про які саме заходи йдеться наразі невідомо. Проте за словами чиновника, уряди західних країн займаються завбачливим плануванням на випадок низки можливих сценаріїв. Також він додав, що заяви Путіна про можливе застосування ядерної зброї є вкрай безвідповідальними і це може порушити табу, яке існувало з 1945 року.

The Guardian нагадало, що у часи "холодної війни" на Заході часто проводилися інформаційні кампанії про дії в разі ядерного конфлікту, та їх часто висміювали через припущення, що у ядерній війні взагалі можна вижити.

Нагадаємо, що НАТО відреагує на використання ядерної зброї проти України.

Також, у розвідці заявили, що у разі ядерного удару РФ постраждає не лише Україна.

Раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив Заходу застосувати ядерну зброю , наголосивши, що його заява "не є блефом".

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