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Росія планує інформатаку проти Умєрова

П'ятниця 27 жовтня 2023 19:26
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Росія планує інформатаку проти Умєрова Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські спецслужби запланували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова та його міністерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Як розповіли у ГУР, російські спецслужби розіслали підконтрольним пропагандистам та так званим "технологам" нову методичку наративів для підриву довіри до нашої держави серед партнерів на Заході.

Зокрема заплановано розповсюдження фейків проти міністра оборони Рустема Умєрова.

Основні фейки з кремлівської методички:

  • Корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС";
  • Україна використовує "Зерновий коридор” для незаконної торгівлі зброєю";
  • Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю";
  • Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю".

Мета такої кампанії - повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів.

Паралельно, російські спецслужби таємно передали терористам ХАМАС окремі зразки західної зброї, захоплені під час бойових дій в Україні.

"ГУР МО України застерігає журналістів, представників українських та закордонних медіа, громадян України від поширення вигаданої російськими спецслужбами шкідливої брехні", - сказано у повідомленні.

Напад на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Зокрема країну регулярно обстрілювали ракетами з Сектору Газа.

Ізраїль, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

Зв'язок Росії та ХАМАС

На початку нападу терористів на Ізраїль президент Володимир Зеленський заявив про те, що Російська Федерація зацікавлена у війні між Ізраїлем та ХАМАСом, оскільки це послаблює світову єдність. Зокрема він відзначив, що Кремль є одним із тих, хто стоїть за нападом бойовиків.

До того ж ЗМІ повідомляли, що напад ХАМАСу "поставив крапку" у відносинах між Росією та Ізраїлем.

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ХАМАС Російська Федерація ІПСО Рустем Умєров
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Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
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