Россия планирует информатаку против Умерова

Российские спецслужбы запланировали информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова и его министерства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Как рассказали в ГУР, российские спецслужбы разослали подконтрольным пропагандистам и так называемым "технологам" новую методику нарративов для подрыва доверия к нашему государству среди партнеров на Западе.

В частности, запланировано распространение фейков против министра обороны Рустема Умерова.

Основные фейки из кремлевской методички:

Коррумпированная Украина продает оружие террористам "ХАМАС";

Украина использует "Зерновой коридор для незаконной торговли оружием";

Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием";

Открытие Ливаном рынка для украинской с/х продукции используется для незаконной торговли оружием.

Цель такой кампании – полностью остановить поставки вооружений для Сил безопасности и обороны Украины со стороны государств-партнеров.

Параллельно российские спецслужбы тайно передали террористам ХАМАС отдельные образцы западного оружия, захваченные во время боевых действий в Украине.

"ГУР МО Украины предостерегает журналистов, представителей украинских и зарубежных медиа, граждан Украины от распространения вымышленной российскими спецслужбами вредной лжи", - говорится в сообщении.

Нападение на Израиль

7 октября боевики ХАМАСа напали на Израиль. Во время атаки террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, страну регулярно обстреливали ракетами из Сектора Газа.

Израиль со своей стороны начал операцию против террористов.

Связь России и ХАМАС

В начале нападения террористов на Израиль президент Владимир Зеленский заявил о том, что Российская Федерация заинтересована в войне между Израилем и ХАМАСом , поскольку это ослабляет мировое единство. В частности, он отметил, что Кремль является одним из тех, кто стоит за нападением боевиковю

К тому же СМИ сообщали, что нападение ХАМАСа "поставило точку" в отношениях между Россией и Израилем.

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