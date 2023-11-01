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Росія після удару ATACMS сховала свою авіацію у Таганрозі. Супутникові знімки

Фото: ATACMS (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові зосередили свою авіацію на базі у Таганрозі після того, як ЗСУ завдали удару ATACMS по їх місцю базування у Бердянську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter військового аналітика Брейді Афріка.

У Таганрог було переміщено 21 гелікоптер типів Ка-52 та Мі-8. Це залишки тієї авіації РФ, яка раніше знаходилась у Бердянську.

На останніх знімках російської авіабази в Таганрозі видно кілька гелікоптерів і великих літаків поряд з транспортними засобами та обладнанням. Ця база є однією з кількох, які використовуються російськими літаками, які літають над Україною", - написав Афрік.

А ось за даними  Defence-ua.com, знімки свідчать про появу такої кількості вертольотів на базі в Таганрогу, яка раніше використовувалась як майданчик для Су-25СМ3. Однак поки не відомо, чи їх туди було доставлено повітрям, чи перевезено наземним транспортом.

Ймовірно, тепер росіяни хочуть використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для ударних гелікоптерів, але також і як "перевалочний пункт" для ремонту своєї авіації у випадку нових ударів ATACMS.

 

 

ATACMS для України

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.

Пізніше у США підтвердили таку інформацію. Там уточнили, що нашим воїнам надали ракети з дальністю дії до 165 кілометрів.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постачання ATACMS нашій країні відбуватиметься на постійній основі.

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ATACMSВійна Росії проти України