Россия после удара ATACMS спрятала свою авиацию в Таганроге. Спутниковые снимки

В Таганрог был перемещен 21 вертолет типов Ка-52 и Ми-8. Это остатки той авиации РФ, которая раньше находилась в Бердянске.

На последних снимках российской авиабазы в Таганроге видны несколько вертолетов и крупных самолетов рядом с транспортными средствами и оборудованием. Эта база является одной из нескольких, которые используются российскими самолетами, летающими над Украиной", - написал Африк.

А вот по данным Defence-ua.com , снимки свидетельствуют о появлении такого количества вертолетов на базе в Таганроге, которое ранее использовалось как площадка для Су-25СМ3. Однако пока не известно, были ли они туда доставлены воздухом или перевезены наземным транспортом.

Вероятно, теперь россияне хотят использовать Таганрог не только как новую взлетную площадку для ударных вертолетов, но также и как "перевалочный пункт" для ремонта своей авиации в случае новых ударов ATACMS.

Russian helicopters left Berdyansk letoun in southern Ukraine po ukrainian forces struck the site with ATACMS earlier this month. pic.twitter.com/Aj1y5cYlAm — Brady Africk (@bradyafr) октябрь 30, 2023