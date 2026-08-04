Росія ударила по дитячій лікарні у Запоріжжі (фото)

Війська країни-агресорки поцілили по дитячій обласній лікарні у Запоріжжі. Є пошкодження будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.
Федоров зазначив, що ворог атакував територію дитячої обласної клінічної лікарні.
"На щастя, у момент повітряної тривоги, всі діти разом із медиками перебували в укритті. Постраждалих немає", - уточнив він.
У медзакладі через російський обстріл понівечило фасад та вікна.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ близько 21.00 повідомляли про загрозу для Запорізької області від ворожих:
Раніше РБК-Україна писало, що ворог атакував приватний сектор Запоріжжя 2 серпня. Унаслідок удару постраждали двоє людей, пошкоджені житлові будинки.
Крім того, 25 липня окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі міста. Ціллю ворога став склад одного з логістичних операторів.
Також 24 липня Росія знову атакувала Запоріжжя: загинула людина, ще двоє отримали поранення.