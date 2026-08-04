Росія ударила по дитячій лікарні у Запоріжжі (фото)

Росія била по дитячій лікарні Запоріжжя

Федоров зазначив, що ворог атакував територію дитячої обласної клінічної лікарні.

"На щастя, у момент повітряної тривоги, всі діти разом із медиками перебували в укритті. Постраждалих немає", - уточнив він.

Фото: Запорізька дитяча обласна лікарня після удару РФ 4 серпня (t.me/ivan_fedorov_zp)

У медзакладі через російський обстріл понівечило фасад та вікна.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ близько 21.00 повідомляли про загрозу для Запорізької області від ворожих:

КАБів,

ударних дронів,

тактичної авіації.

Удари Росії по Запоріжжю

Раніше РБК-Україна писало, що ворог атакував приватний сектор Запоріжжя 2 серпня. Унаслідок удару постраждали двоє людей, пошкоджені житлові будинки.

Крім того, 25 липня окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі міста. Ціллю ворога став склад одного з логістичних операторів.