RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия ударила по детской больнице в Запорожье (фото)

22:29 04.08.2026 Вт
1 мин
Оккупанты намеренно били по гражданской инфраструктуре
aimg Елена Бджола
Фото: разбитые окна в Запорожской детской областной больнице после удара РФ (t.me/ivan_fedorov_zp)

Войска страны-агрессора попали в детскую областную больницу в Запорожье. Здание повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Россия била по детской больнице Запорожья

Федоров отметил, что враг атаковал территорию детской областной клинической больницы.

"К счастью, в момент воздушной тревоги все дети вместе с медиками находились в укрытии. Пострадавших нет", - уточнил он.

Фото: Запорожская детская областная больница после удара РФ 4 августа (t.me/ivan_fedorov_zp)

В медучреждении из-за российских обстрелов повреждены фасад и окна.

Перед этим Воздушные силы ВСУ около 21:00 сообщали об угрозе для Запорожской области от вражеских:

  • КАБов,
  • ударных дронов,
  • тактической авиации

Удары России по Запорожью

Ранее РБК-Украина писало, что враг атаковал частный сектор Запорожья 2 августа. В результате удара пострадали два человека, повреждены жилые дома.

Кроме того, 25 июля оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре города. Целью стал склад одного из логистических операторов.

Также 24 июля Россия снова атаковала Запорожье: погиб человек, еще двое получили ранения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЗапорожьеВойна России против Украины