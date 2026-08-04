Россия ударила по детской больнице в Запорожье (фото)

Россия била по детской больнице Запорожья

Федоров отметил, что враг атаковал территорию детской областной клинической больницы.

"К счастью, в момент воздушной тревоги все дети вместе с медиками находились в укрытии. Пострадавших нет", - уточнил он.

Фото: Запорожская детская областная больница после удара РФ 4 августа (t.me/ivan_fedorov_zp)

В медучреждении из-за российских обстрелов повреждены фасад и окна.

Перед этим Воздушные силы ВСУ около 21:00 сообщали об угрозе для Запорожской области от вражеских:

КАБов,

ударных дронов,

тактической авиации

Удары России по Запорожью

Ранее РБК-Украина писало, что враг атаковал частный сектор Запорожья 2 августа. В результате удара пострадали два человека, повреждены жилые дома.

Кроме того, 25 июля оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре города. Целью стал склад одного из логистических операторов.