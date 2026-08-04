Россия ударила по детской больнице в Запорожье (фото)
Войска страны-агрессора попали в детскую областную больницу в Запорожье. Здание повреждено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
Россия била по детской больнице Запорожья
Федоров отметил, что враг атаковал территорию детской областной клинической больницы.
"К счастью, в момент воздушной тревоги все дети вместе с медиками находились в укрытии. Пострадавших нет", - уточнил он.
В медучреждении из-за российских обстрелов повреждены фасад и окна.
Перед этим Воздушные силы ВСУ около 21:00 сообщали об угрозе для Запорожской области от вражеских:
- КАБов,
- ударных дронов,
- тактической авиации
Удары России по Запорожью
Ранее РБК-Украина писало, что враг атаковал частный сектор Запорожья 2 августа. В результате удара пострадали два человека, повреждены жилые дома.
Кроме того, 25 июля оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре города. Целью стал склад одного из логистических операторов.
Также 24 июля Россия снова атаковала Запорожье: погиб человек, еще двое получили ранения.