Росія підробила фото з протестів у Києві, щоб видати учасників за капітулянтів

Російська пропаганда підробляє фото з протестів проти закону про НАБУ в Києві. Так ворог хоче створити видимість готовності українців до капітуляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.
Російські пропагандисти поширили в мережі підроблене фото протестів у Києві, на якому один з учасників тримає плакат із написом "ZOV" (символи російської агресії).
Центр верифікував зображення і повідомляє, що це фотошоп, створений для того, щоб виставити українців нібито готовими до капітуляції. На справжньому плакаті був зовсім інший напис", - наголосили в ЦПД.
Також росіяни в мережі поширюють інформацію, що СБУ в Дніпрі просить "справжніх патріотів" доносити на учасників протестів проти закону про НАБУ.
Натомість за це нібито обіцяють "промокод на піцу".
У ЦПД наголосили, що такі чутки не відповідають дійсності.
У Центрі пояснили, що такі фейки - чергова спроба росіян посіяти розбрат і розкол в українському суспільстві на тлі чутливих тем.
Нагадаємо, українці вийшли на протести після того, як Верховна Рада ухвалила закон про НАБУ і САП.
Закон надає генеральному прокурору право доступу до всіх справ НАБУ і можливість ділитися цим доступом з іншими прокурорами.
Крім того, генпрокурор зможе давати офіційні вказівки детективам НАБУ, а в разі їх невиконання - змінювати підслідність справ, передаючи їх до інших правоохоронних органів.
Детальніше про новий закон - у матеріалі РБК-Україна.
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