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Россия подделала фото с протестов в Киеве, чтобы выдать участников за капитулянтов

Фото: в Киеве прошли протесты против закона о НАБУ и САП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российская пропаганда подделывает фото с протестов против закона о НАБУ в Киеве. Так враг хочет создать видимость готовности украинцев к капитуляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Первый фейк

Российские пропагандисты распространили в сети поддельное фото протестов в Киеве, на котором один из участников держит плакат с надписью "ZOV" (символы российской агрессии).

Фото: фейк о протестах в Киеве (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Центр верифицировал изображение и сообщает, что это фотошоп, созданный для того, чтобы выставить украинцев якобы готовых к капитуляции. На настоящем плакате была совсем другая надпись", - подчеркнули в ЦПД. 

Второй фейк

Также россияне в сети распространяют информацию, что СБУ в Днепре просит "настоящих патриотов" доносить на участников протестов против закона о НАБУ. 

Взамен за это якобы обещают "промокод на пиццу". 

В ЦПД подчеркнули, что такие слухи не соответствуют действительности. 

В Центре объяснили, что такие фейки - очередная попытка россиян посеять раздор и раскол в украинском обществе на фоне чувствительных тем.

Протесты в Украине

Напомним, украинцы вышли на протесты после того, как Верховная Рада приняла закон о НАБУ и САП.

Закон предоставляет генеральному прокурору право доступа ко всем делам НАБУ и возможность делиться этим доступом с другими прокурорами.

Кроме того, генпрокурор сможет давать официальные указания детективам НАБУ, а в случае их невыполнения - изменять подследственность дел, передавая их в другие правоохранительные органы.

Детальнее о новом законе - в материале РБК-Украина.

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