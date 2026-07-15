Росія підняла чотири Ту-22М3: які регіони під загрозою удару

Нагадаємо, увечері 14 липня російські війська вже атакували Одесу. Тоді під удар потрапили об'єкти міської інфраструктури, було пошкоджено територію одного з підприємств, однак обійшлося без постраждалих.

Вранці 15 липня Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісні цілі з акваторії Чорного моря, які рухалися у напрямку Одеси, а за кілька хвилин повідомили про ракети, що летять на місто. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще троє дістали поранення, також пошкоджено житлові будинки.