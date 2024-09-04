Росія підняла у повітря 5 бортів Ту-95МС, - Повітряні сили

В ніч на 4 серпня в Росії злетіли 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет. В Україні допускають ймовірність атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, зафіксовано активність 5-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Вони здійснюють політ в південно-східному напрямку. "У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні Повітряних сил. Крім того, військові закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.