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Россия подняла в воздух 5 бортов Ту-95МС, - Воздушные силы

Среда 04 сентября 2024 02:03
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Россия подняла в воздух 5 бортов Ту-95МС, - Воздушные силы Фото: борта Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленья" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 4 августа в России взлетели 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые являются носителями крылатых ракет. В Украине допускается вероятность атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В частности, зафиксирована активность 5 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Они совершают полет в юго-восточном направлении.

"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Кроме того, военные призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что на прошлой неделе, 26 августа 2024 года, Российская Федерация осуществила похожий маневр. Запустив дроны и подняв в небо более 10 бортов Ту-95МС, страна агрессор осуществила масштабный обстрел Украины.

В частности, враг запустил 127 ракет и 109 дронов-камикадзе. Силы ПВО Украины сбили 102 и 99 вражеских целей, соответственно.

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