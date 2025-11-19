ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС

Среда 19 ноября 2025 03:43
Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС Фото: зафиксирована активность минимум 6 бортов Ту-95 (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 19 ноября подняли в небо стратегические бомбардировщики. Вылет может быть боевым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Отмечается активность 6-ти бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ). Следите за дальнейшими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении в 03:30.

Стоит добавить, что Воздушные силы фиксируют во многих регионах Украины вражеские дроны.

Кроме того, мониторинговые каналы писали, что РФ вывела в Черное море ракетоносители крылатых ракет типа "Калибр". Также была информация, что к взлету готовы МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". В Воздушных силах эту информацию пока не подтверждали.

Также заметим, что по состоянию на сейчас уже почти по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Обстрелы Украины

Напомним, что россияне периодически поднимают в небо бомбардировщики Ту-95МС, чтобы нанести ракетный удар по Украине. Как известно, эти самолеты являются носителями ракет Х-101/Х-555/Х-55.

И как правило, враг поднимает эту авиацию в те дни, когда планирует массированный обстрел Украины. Судя по последним месяцам, ключевой целью россиян становится украинская энергетическая система.

Также отметим, что менее часа назад в Киеве и других областях Украины объявили тревогу из-за баллистики. После этого военные фиксировали по меньшей мере одну скоростную цель.

