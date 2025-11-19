Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС

Россияне в ночь на 19 ноября подняли в небо стратегические бомбардировщики. Вылет может быть боевым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Отмечается активность 6-ти бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ). Следите за дальнейшими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении в 03:30.

Стоит добавить, что Воздушные силы фиксируют во многих регионах Украины вражеские дроны.

Кроме того, мониторинговые каналы писали, что РФ вывела в Черное море ракетоносители крылатых ракет типа "Калибр". Также была информация, что к взлету готовы МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". В Воздушных силах эту информацию пока не подтверждали.

Также заметим, что по состоянию на сейчас уже почти по всей Украине объявлена воздушная тревога.