Росія підняла у небо МіГ-31К: ворог запустив ракети "Кинджал"

У четвер зранку, 30 жовтня, росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Відомо, що ворог вже запустив по Україні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"Активність російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці залишатися в укриттях, загроза зберігається", - йдеться у повідомленні.
Одразу після цього Повітряні сили ЗСУ написали, що зафіксували пуски "Кинджалів" в напрямку Вінницької області. Після цього ракети летіли в напрямку населеного пункту Латижин.
Окрім того, ворог запустив крилаті ракети "Калібр", які теж тривали курс на Латижин і не тільки.
Оновлено о 05:06
Моніторингові канали зараз пишуть, що з аеродрому "Саваслейка" злетів ще один МіГ-31К.
Станом на 05:05 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, внаслідок комбінованої атаки РФ сигнал наразі по всій території України.
Нагадаємо, ввечері 27 жовтня по всій Україні також було оголошено повітряну тривогу. Причиною також став зліт російського МіГ-31К.
Зазначимо, що коли злітає цей тип літаків, тривога поширюється по всій території України, оскільки вони становлять серйозну загрозу.