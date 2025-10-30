Россия подняла в небо МиГ-31К: враг запустил ракеты "Кинжал"

"Активность российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы оставаться в укрытиях, угроза сохраняется", - говорится в сообщении.

Сразу после этого Воздушные силы ВСУ написали, что зафиксировали пуски "Кинжалов" в направлении Винницкой области. После этого ракеты летели в направлении населенного пункта Латыжин.

Кроме того, враг запустил крылатые ракеты "Калибр", которые тоже продолжали курс на Латыжин и не только.

Обновлено в 05:06

Мониторинговые каналы сейчас пишут, что с аэродрома "Саваслейка" взлетел еще один МиГ-31К.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:05 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, в результате комбинированной атаки РФ сигнал сейчас по всей территории Украины.