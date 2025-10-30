RU

Россия подняла в небо МиГ-31К: враг запустил ракеты "Кинжал"

Фото: россияне запустили по Украине ракеты "Кинжал" (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг утром, 30 октября, россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Известно, что враг уже запустил по Украине ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Активность российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы оставаться в укрытиях, угроза сохраняется", - говорится в сообщении.

Сразу после этого Воздушные силы ВСУ написали, что зафиксировали пуски "Кинжалов" в направлении Винницкой области. После этого ракеты летели в направлении населенного пункта Латыжин.

Кроме того, враг запустил крылатые ракеты "Калибр", которые тоже продолжали курс на Латыжин и не только.

Обновлено в 05:06

Мониторинговые каналы сейчас пишут, что с аэродрома "Саваслейка" взлетел еще один МиГ-31К.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:05 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, в результате комбинированной атаки РФ сигнал сейчас по всей территории Украины.

 

Напомним, вечером 27 октября, по всей Украине тоже была объявлена воздушная тревога. Причиной тоже с по взлет российского МиГ-31К.

Отметим, что когда взлетает данный тип самолетов, тревога распространяется по всей территории Украины, так как они представляют серьезную угрозу.

