Росія підняла у небо літаки МіГ-31К та Ту-22М3

Зранку, 5 вересня, Росія вкотре здійснює масштабний обстріл України. Зокрема, зараз країна агресор рідна у небо літаки МіГ-31К та Ту-22М3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

Крім того, вночі ворог піднімав у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які судячи з усього, здійснили пуск ракет.

Вже о 05:34 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Зліт двох стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, курсом на акваторію Чорного моря", - йдеться у повідомленні моніторингового каналу о 05:34.

Зазначимо, що зараз по всій Україні оголошено повітряну тривогу саме через масштабний обстріл з боку Росії. У небі фіксують ворожі БпЛА та крилаті ракети.

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