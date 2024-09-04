Масштабна тривога в Україні: РФ запустила ракети і дрони

В ніч на 4 вересня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Росія запустила дрони та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, військові ще з вечора 3 вересня фіксували у повітряному просторі України ворожі БпЛА, які літають досі.

Крім того, о 01:52 Повітряні сили ЗСУ попереджали, що Росія підняла у повітря 5 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет.

Станом на зараз ракети вже фіксують у повітряному просторі України.

Зокрема, о 04:42 група ворожих ракет була вже у Чернігівській області у південно-західному напрямку. Через три хвилини військові повідомили, що під загрозою від цих ракет Київська область.

Оновлено о 04:53

Крилаті ракети зафіксували на півночі Київської області, потім вони були в Житомирській області.

Оновлено о 04:59

Через Чернігівську область у південно-західному напрямку рухаються ще крилаті ракети. Вони летять курсом на Рівненську область.

Оновлено о 05:06

На півночі Київської області зафіксовано другу групу крилатих ракет. Їх курс - західний.

Оновлено о 05:08

"Перша група КР (крилатих ракет - ред.) змінює курс на Хмельницьку область", - йдеться у повідомленні ПС.

Де оголошено тривогу

Станом на 04:46 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.