Россия подняла в небо самолеты МиГ-31К и Ту-22М3

Утром, 5 сентября, Россия в очередной раз совершает масштабный обстрел Украины. В частности, сейчас страна агрессор родна в небо самолеты МиГ-31К и Ту-22М3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

По состоянию на 05:40 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Кроме того, ночью враг поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые судя по всему, осуществили пуск ракет.

Уже в 05:34 Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

"Взлет двух стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, курсом на акваторию Черного моря", – говорится в сообщении мониторингового канала в 05:34.

Отметим, что сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога именно из-за масштабного обстрела со стороны России. В небе фиксируют вражеские БпЛА и крылатые ракеты.

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