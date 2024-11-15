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Росія підняла у небо 6 бортів Ту-95МС: що відомо

Фото: російські літаки Ту-95 (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 15 листопада, Росія підняла у небо 6 бомбардувальників Ту-95МС. Вони вилетіли з аеродрому "Оленья".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Відмічається активність 6-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку", - йдеться у повідомленні о 05:57.

У разі ракетної загрози буде повідомлено додатково. Крім того, військові закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:09 сигнал повітряної тривоги в Україні відсутній. На мапі можно побачити лише Луганську область та Крим, які позначені темно-червоним кольором. Однак умовного "відбою" немає вже протягом багатьох місяців, оскільки ці території окуповані.

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