Россия подняла в небо 8 бортов Ту-95МС: что известно

Напомним, что Россия поднимает в небо стратегические бомбардировщики Ту-95 уже не первый раз за этот месяц.

Так, 8 бортов взлетали 11 ноября. Однако тогда, как позже выяснилось, были совершены имитационные пуски.

Кроме того, 6 бортов Ту-95МС взлетали 13 ноября. В этот день уже были совершены пуски, а именно - две крылатые ракеты Х-101, которые были успешно уничтожены. Всего в этот день Воздушные силы ВСУ зафиксировали 96 воздушный целей противника.

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