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Росія підняла групу літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья", - Повітряні сили

Середа 25 грудня 2024 01:47
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Росія підняла групу літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья", - Повітряні сили Фото: українців закликали не ігнорувати тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 24 на 25 грудня Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вони злетіли з аеродрому "Оленья".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська область, Російська Федерація). Курс - південний", - йдеться у повідомленні о 01:36.

Водночас військові заклали українців слідкувати за подальшими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:47 сигнал повітряної тривоги продовжує у Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. Темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, де відповідна позначка триває протягом багатьох місяців і не змінюється.

Росія підняла групу літаків Ту-95МС з аеродрому &quot;Оленья&quot;, - Повітряні сили

Нагадаємо, востаннє Росія піднімала в повітря свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС зранку 21 листопада. Тоді військові повідомляли, що були зафіксовані пуски крилатих ракет.

Термінов і та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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