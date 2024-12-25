Росія підняла групу літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья", - Повітряні сили
В ніч з 24 на 25 грудня Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вони злетіли з аеродрому "Оленья".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська область, Російська Федерація). Курс - південний", - йдеться у повідомленні о 01:36.
Водночас військові заклали українців слідкувати за подальшими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:47 сигнал повітряної тривоги продовжує у Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. Темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, де відповідна позначка триває протягом багатьох місяців і не змінюється.
Нагадаємо, востаннє Росія піднімала в повітря свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС зранку 21 листопада. Тоді військові повідомляли, що були зафіксовані пуски крилатих ракет.
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