Росія підняла групу літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья", - Повітряні сили

В ніч з 24 на 25 грудня Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вони злетіли з аеродрому "Оленья".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська область, Російська Федерація). Курс - південний", - йдеться у повідомленні о 01:36. Водночас військові заклали українців слідкувати за подальшими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Де оголосили тривогу Станом на 01:47 сигнал повітряної тривоги продовжує у Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. Темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, де відповідна позначка триває протягом багатьох місяців і не змінюється.