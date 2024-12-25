ua en ru
Ср, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россия подняла группу самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", - Воздушные силы

Среда 25 декабря 2024 01:47
UA EN RU
Россия подняла группу самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", - Воздушные силы Фото: украинцев призвали не игнорировать тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 24 на 25 декабря Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они взлетели с аэродрома "Оленья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание!" Зафиксирован взлет группы Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская область, Российская Федерация). Курс - южный", - говорится в сообщении в 01:36.

В то же время военные заложили украинцев следить за дальнейшими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:47 сигнал воздушной тревоги продолжает в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях. Темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, где соответствующая отметка продолжается в течение многих месяцев и не меняется.

Россия подняла группу самолетов Ту-95МС с аэродрома &quot;Оленья&quot;, - Воздушные силы

Напомним, последний раз Россия поднимала в воздух свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС утром 21 ноября. Тогда военные сообщали, что были зафиксированы пуски крылатых ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Украина получила первый транш от США в рамках кредита на 20 млрд долларов
Украина получила первый транш от США в рамках кредита на 20 млрд долларов
DAILY
Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил
Милан Лелич, Роман Кот Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил