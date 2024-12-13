Росія підняла з аеродрому "Оленья" декілька літаків Ту-95МС, - Повітряні сили ЗСУ

Росія в ніч на 13 грудня підняла у небо декілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони вилетіли з аеродрому Оленья.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Зафіксовано зліт декількох Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область Росії)", - йдеться у повідомленні о 03:23.
Військові закликали слідкувати за повідомленнями і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Станом на 03:33 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд.
Нагадаємо, що востаннє Росія піднімала в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС 21 листопада. Того дня вони здійснили пуски крилатих ракет по території України.
Детальніше про перші наслідки тодішньої атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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