Росія підняла з аеродрому "Оленья" декілька літаків Ту-95МС, - Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що востаннє Росія піднімала в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС 21 листопада. Того дня вони здійснили пуски крилатих ракет по території України.

Детальніше про перші наслідки тодішньої атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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