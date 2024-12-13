Россия подняла с аэродрома "Оленья" несколько самолетов Ту-95МС, - Воздушные силы ВСУ

Напомним, что последний раз Россия поднимала в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС 21 ноября. В тот день они совершили пуски крылатых ракет по территории Украины.

Подробнее о первых последствиях тогдашней атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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