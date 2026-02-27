Росія підірвала дамбу під Костянтинівкою: є загроза гуманітарної катастрофи

Російські окупанти знищили дамбу біля міста Костянтинівка Донецької області. Ворог вкотре грає життями людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Facebook.
"Росія знову свідомо створює загрозу гуманітарної катастрофи. Цього разу росіяни опублікували кадри знищення дамби поблизу Костянтинівки Донецької області", - зазначив Лубінець.
Він додав, що такі дії росіян можуть призвести до:
"Росіяни граються життями людей, ніби їм можна все. Наче ніколи не буде покарання", - зазначив Лубінець.
Він підкреслив, що світ добре пам'ятає, як росіяни зруйнували Каховську ГЕС і до яких наслідків це призвело.
Як нагадав омбудсмен, дамби користуються особливим захистом у рамках гуманітарного права і їхнє знищення категорично заборонено.
"Такі дії Росії - це воєнний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій. Я вже направив відповідні листи до ООН з вимогою зафіксувати цей факт і надати чітку міжнародну правову оцінку діям держави-агресора", - додав він.
До слова, раніше проєкт DeepState зазначав, що росіяни скинули на дамбу під Костянтинівкою тритонний КАБ.
У результаті вода дійшла до траси Дружківка - Костянтинівка, тепер там, як стверджує DeepState, неможливо проїхати.
Нагадаємо, на початку грудня минулого року 16-й армійський корпус Збройних Сил України заявив, що росіяни систематично атакують Печенізьку дамбу в Харківській області.
Вона є стратегічним об'єктом водопостачання для десятків населених пунктів.
Окупанти намагалися знищити об'єкт, застосовуючи ракети, КАБи, "Шахеди", а також дрони "Блискавка" і FPV.