UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія підірвала дамбу під Костянтинівкою: є загроза гуманітарної катастрофи

Ілюстративне фото: російський літак скинув авіабомбу на дамбу під Костянтинівкою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти знищили дамбу біля міста Костянтинівка Донецької області. Ворог вкотре грає життями людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Facebook.

Читайте також: СБУ викрила генерала РФ, який віддав наказ підірвати Каховську ГЕС

"Росія знову свідомо створює загрозу гуманітарної катастрофи. Цього разу росіяни опублікували кадри знищення дамби поблизу Костянтинівки Донецької області", - зазначив Лубінець.

Він додав, що такі дії росіян можуть призвести до:

  • підтоплення населених пунктів;
  • руйнування критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення;
  • знищення доріг і мостів;
  • втрати людьми будинків і засобів для існування;
  • отруєння води і ґрунтів, загибелі цілих екосистем.

"Росіяни граються життями людей, ніби їм можна все. Наче ніколи не буде покарання", - зазначив Лубінець.

 

Він підкреслив, що світ добре пам'ятає, як росіяни зруйнували Каховську ГЕС і до яких наслідків це призвело.

Як нагадав омбудсмен, дамби користуються особливим захистом у рамках гуманітарного права і їхнє знищення категорично заборонено.

"Такі дії Росії - це воєнний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій. Я вже направив відповідні листи до ООН з вимогою зафіксувати цей факт і надати чітку міжнародну правову оцінку діям держави-агресора", - додав він.

Дані DeepState

До слова, раніше проєкт DeepState зазначав, що росіяни скинули на дамбу під Костянтинівкою тритонний КАБ.

У результаті вода дійшла до траси Дружківка - Костянтинівка, тепер там, як стверджує DeepState, неможливо проїхати.

Удари по Печенізькій дамбі

Нагадаємо, на початку грудня минулого року 16-й армійський корпус Збройних Сил України заявив, що росіяни систематично атакують Печенізьку дамбу в Харківській області.

Вона є стратегічним об'єктом водопостачання для десятків населених пунктів.

Окупанти намагалися знищити об'єкт, застосовуючи ракети, КАБи, "Шахеди", а також дрони "Блискавка" і FPV.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьКонстантиновкаВійна в Україні