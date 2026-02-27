Росія підірвала дамбу під Костянтинівкою: є загроза гуманітарної катастрофи

"Росія знову свідомо створює загрозу гуманітарної катастрофи. Цього разу росіяни опублікували кадри знищення дамби поблизу Костянтинівки Донецької області", - зазначив Лубінець.

Він додав, що такі дії росіян можуть призвести до:

підтоплення населених пунктів;

руйнування критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення;

знищення доріг і мостів;

втрати людьми будинків і засобів для існування;

отруєння води і ґрунтів, загибелі цілих екосистем.

"Росіяни граються життями людей, ніби їм можна все. Наче ніколи не буде покарання", - зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що світ добре пам'ятає, як росіяни зруйнували Каховську ГЕС і до яких наслідків це призвело.

Як нагадав омбудсмен, дамби користуються особливим захистом у рамках гуманітарного права і їхнє знищення категорично заборонено.

"Такі дії Росії - це воєнний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій. Я вже направив відповідні листи до ООН з вимогою зафіксувати цей факт і надати чітку міжнародну правову оцінку діям держави-агресора", - додав він.

Дані DeepState

До слова, раніше проєкт DeepState зазначав, що росіяни скинули на дамбу під Костянтинівкою тритонний КАБ.

У результаті вода дійшла до траси Дружківка - Костянтинівка, тепер там, як стверджує DeepState, неможливо проїхати.