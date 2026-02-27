Россия подорвала дамбу под Константиновкой: есть угроза гуманитарной катастрофы

"Россия снова сознательно создает угрозу гуманитарной катастрофы. На этот раз россияне опубликовали кадры уничтожения дамбы вблизи Константиновки Донецкой области", - отметил Лубинец.

Он добавил, что такие действия россиян могут привести к:

подтоплению населенных пунктов;

разрушению критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения;

уничтожению дорог и мостов;

потере людьми домов и средств для существования;

отравлению воды и грунтов, гибели целых экосистем.

"Россияне играют жизнями людей, будто им можно все. Как будто никогда не будет наказания", - отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что мир хорошо помнит, как россияне разрушили Каховскую ГЭС и к каким последствиям это привело.

Как напомнил омбудсмен, дамбы пользуются особой защитой в рамках гуманитарного права и их уничтожение категорически запрещено.

"Такие действия России - это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций. Я уже направил соответствующие письма ООН с требованием зафиксировать этот факт и предоставить четкую международную правовую оценку действиям государства-агрессора", - добавил он.

Данные DeepState

К слову, ранее проект DeepState отмечал, что россияне сбросили на дамбу под Константиновкой трехтонный КАБ.

В результате вода дошла до трассы Дружковка - Константиновка, теперь там, как утверждает DeepState, невозможно проехать.