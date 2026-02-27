RU

Россия подорвала дамбу под Константиновкой: есть угроза гуманитарной катастрофы

Иллюстративное фото: российский самолет сбросил авиабомбу на дамбу под Константиновкой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты уничтожили дамбу возле города Константиновка Донецкой области. Враг в очередной раз играет жизнями людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Facebook.

Читайте также: СБУ разоблачила генерала РФ, который отдал приказ взорвать Каховскую ГЭС

"Россия снова сознательно создает угрозу гуманитарной катастрофы. На этот раз россияне опубликовали кадры уничтожения дамбы вблизи Константиновки Донецкой области", - отметил Лубинец. 

Он добавил, что такие действия россиян могут привести к:

  • подтоплению населенных пунктов;
  • разрушению критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения;
  • уничтожению дорог и мостов;
  • потере людьми домов и средств для существования;
  • отравлению воды и грунтов, гибели целых экосистем. 

"Россияне играют жизнями людей, будто им можно все. Как будто никогда не будет наказания", - отметил Лубинец. 

 

Он подчеркнул, что мир хорошо помнит, как россияне разрушили Каховскую ГЭС и к каким последствиям это привело. 

Как напомнил омбудсмен, дамбы пользуются особой защитой в рамках гуманитарного права и их уничтожение категорически запрещено. 

"Такие действия России - это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций. Я уже направил соответствующие письма ООН с требованием зафиксировать этот факт и предоставить четкую международную правовую оценку действиям государства-агрессора", - добавил он. 

Данные DeepState

К слову, ранее проект DeepState отмечал, что россияне сбросили на дамбу под Константиновкой трехтонный КАБ. 

В результате вода дошла до трассы Дружковка - Константиновка, теперь там, как утверждает DeepState, невозможно проехать. 

Удары по Печенежской дамбе

Напомним, в начале декабря прошлого года 16-й армейский корпус Вооруженных Сил Украины заявил, что россияне систематически атакуют Печенежскую дамбу в Харьковской области.

Она является стратегическим объектом водоснабжения для десятков населенных пунктов.

Оккупанты пытались уничтожить объект, применяя ракеты, КАБы, "Шахеды", а также дроны "Молния" и FPV.

Российская ФедерацияДонецкая областьКонстантиновкаВойна в Украине