СБУ викрила генерала РФ, який віддав наказ підірвати Каховську ГЕС (фото)

Російський генерал-майор Володимир Омельянович отримав підозру від СБУ за організацію підриву Каховської ГЕС, унаслідок якого загинули десятки мирних жителів і було зруйновано цілі громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Служба безпеки зібрала доказову базу на високопосадовця військ РФ, який брав участь в організації підриву Каховської гідроелектростанції на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

Йдеться про російського генерал-майора Володимира Омельяновича - начальника штабу-першого заступника командувача угруповання "Днєпр" збройних сил країни-агресора.

Як встановило розслідування, у ніч з 5 на 6 червня 2023 року він безпосередньо координував дії підлеглих зі знищення дамби Каховської ГЕС мінно-вибуховим способом.

Унаслідок руйнування гідротехнічної споруди відбувся катастрофічний розлив води, що призвело до загибелі 35 цивільних та зникнення безвісти ще 24 мешканців регіону.

Також через стрімке поширення великих об’ємів води відбулося затоплення 46 населених пунктів і 1 тисяч 323 га сільськогосподарських земель на Херсонщині.

Серед них - 14 постраждалих громад на тимчасово окупованій території області.

Крім цього підрив дамби унеможливив водозабезпечення у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях і тимчасово окупованому Криму.

Неконтрольований розлив води затопив 55 тисяч га лісу та щонайменше 81 тисяч га природно-заповідного фонду та об’єктів промисловості на півдні України.

Також утворилася загроза для технічного обслуговування Запорізької АЕС через порушення роботи охолоджувальної системи атомної станції.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Омельяновичу про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України, а саме воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути всіх винних окупантів до відповідальності за злочини проти України.