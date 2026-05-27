Росія під тиском санкцій продає чверть акцій "Аерофлоту" із захмарними збитками

Росія готується продати майже 24% акцій авіакомпанії "Аерофлот". Ця угода обернеться захмарними збитками для російського бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби зовнішньої розвідки України.
Федеральне агентство з управління держмайном РФ розпочало підготовку до продажу 23,76% акцій авіаперевізника та вже оголосило відбір організатора угоди. Майбутній посередник має оцінити ринкову вартість пакета і запропонувати механізм його реалізації.
Очікується, що після завершення угоди держава збереже контроль над компанією. Однак її частка суттєво скоротиться - з 73,8% до близько 50%.
Угода демонструє фінансові проблеми російської економіки, адже пакет акцій змушені реалізувати із суттєвими втратами.
У 2020 році Міністерство фінансів РФ придбало ці папери за кошти Фонду національного добробуту по 0,84 долара за акцію. Нині ж їхня ринкова вартість впала до близько 0,66 долара. За таких умов продаж понад 944 млн акцій обернеться для Росії збитками у розмірі близько 170 млн доларів.
Через жорсткі міжнародні санкції цивільна авіація РФ опинилася в кризі. Авіакомпанії стикаються з дефіцитом запасних частин, швидким старінням парку літаків і зростанням витрат на технічне обслуговування.
Такі умови суттєво знижують привабливість активу. За оцінками експертів, основними претендентами на акції "Аерофлоту" можуть стати внутрішні держбанки РФ, наближені до влади бізнес-групи або поодинокі інвестори з Азії та Близького Сходу.
Це свідчить про вкрай обмежені можливості Москви щодо залучення міжнародного капіталу.
