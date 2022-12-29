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Росія під час атаки обстріляла енергетичний об'єкт ДТЕК: є поранений

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Київ, Четвер 29 грудня 2022 12:25
Росія під час атаки обстріляла енергетичний об'єкт ДТЕК: є поранений Фото: Росія під час атаки обстріляла енергетичний об'єкт ДТЕК (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки обстріляли одну з ТЕС ДТЕК. Один працівник отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал компанії.

Зазначено, що вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

"Сьогодні ворог знову атакував енергетичний об‘єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції. Через обстріл один з працівників отримав легкі поранення. Йому надано медичну допомогу та доправлено до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці Україна опинилася під масованим ударом росіян. Ворожі війська випустили по країні 69 ракет. Втім, Сили оборони України збили 54 із них.

Додамо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що через масований обстріл було пошкоджено кілька об‘єктів генерації та електромереж, наразі складна ситуація у західних областях, Одеському та Київському регіонах. Тож будуть аварійні відключення світла.

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