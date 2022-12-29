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Россия во время атаки обстреляла энергетический объект ДТЭК: есть раненый

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Киев, Четверг 29 декабря 2022 12:25
Россия во время атаки обстреляла энергетический объект ДТЭК: есть раненый Фото: Россия во время атаки обстреляла энергетический объект ДТЭК (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска во время сегодняшней массированной ракетной атаки обстреляли одну из ТЭС ДТЭК. Один работник получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал компании.

Отмечено, что уже 22-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК.

"Сегодня враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшийся обстрелам. В результате удара было существенно повреждено оборудование станции. Из-за обстрела один из работников получил легкие ранения. Ему оказана медицинская помощь и доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром Украина оказалась под массированным ударом россиян. Вражеские войска выпустили по стране 69 ракет. Впрочем, Силы обороны Украины сбили 54 из них.

Добавим, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что из-за массированного обстрела были повреждены несколько объектов генерации и электросетей, сейчас сложная ситуация в западных областях, Одесском и Киевском регионах. Так что будут аварийные отключения света.

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