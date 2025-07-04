Росія першою серед великих держав офіційно визнала уряд Талібану в Афганістані

Так, Міністерство закордонних справ Афганістану повідомило про те, що Росія офіційно оголосила про визнання уряду "Ісламського Емірату Афганістан", сформованого рухом Талібан.

Про це було оголошено під час зустрічі у Кабулі посла РФ Дмитра Жирнова з міністром закордонних справ Талібану Маулві Аміром Ханом Моттакі.

"Під час зустрічі посол Росії офіційно оголосив про рішення уряду Росії визнати Ісламський Емірат Афганістан. Посол наголосив на важливості цього рішення", - сказано у повідомленні афганського зовнішньополітичного відомства.

Ця заява фактично робить Росію першою серед великих держав світу, яка офіційно визнає уряд Талібану після його повернення до влади у 2021 році.

Деталей щодо того, чи передбачає це офіційне встановлення дипломатичних відносин чи підписання нових угод, наразі не уточнено.

Зазначимо, що Талібан, який очолює Афганістан уже майже чотири роки, досі не був формально визнаний жодною державою-членом ООН. Попри це, рух підтримує робочі контакти з низкою країн, зокрема з Китаєм, Росією, Іраном, Катаром та іншими.