Россия первой среди крупных государств официально признала правительство Талибана в Афганистане

Так, Министерство иностранных дел Афганистана сообщило о том, что Россия официально объявила о признании правительства "Исламского Эмирата Афганистан", сформированного движением Талибан.

Об этом было объявлено во время встречи в Кабуле посла РФ Дмитрия Жирнова с министром иностранных дел Талибана Маулви Амиром Ханом Моттаки.

"Во время встречи посол России официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан. Посол подчеркнул важность этого решения", - сказано в сообщении афганского внешнеполитического ведомства.

Это заявление фактически делает Россию первой среди крупных государств мира, которая официально признает правительство Талибана после его возвращения к власти в 2021 году.

Деталей относительно того, предусматривает ли это официальное установление дипломатических отношений или подписание новых соглашений, пока не уточняется.

Отметим, что Талибан, который возглавляет Афганистан уже почти четыре года, до сих пор не был формально признан ни одним государством-членом ООН. Несмотря на это, движение поддерживает рабочие контакты с рядом стран, в частности с Китаем, Россией, Ираном, Катаром и другими.