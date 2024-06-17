ua en ru
Пн, 17 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия перевела часть кораблей в Азовское море: в ВМС назвали причину

Понедельник 17 июня 2024 08:50
UA EN RU
Россия перевела часть кораблей в Азовское море: в ВМС назвали причину Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил (facebook.com/Taclbery.jpg)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Российская Федерация перевела часть кораблей в Азовское море, поскольку считает акваторию более безопасной из-за контроля всего побережья.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Военно-морских сил (ВМС) Дмитрий Плетенчук.

Как рассказал Плетенчук, основная тактика врага за последние полгода сводилась к тому, что российские корабли прятались на базе в Новороссийске и на базе в Севастополе.

После уничтожения ракетного корабля "Аскольд", россияне вывели из Севастополя еще шесть единиц. В частности они решили перевести в Азовское море еще несколько кораблей из Новороссийска. Сейчас в акватории расположены восемь кораблей, в том числе три носителя крылатых ракет проекта "Буян-М" и три больших десантных корабля.

"Вероятнее всего, их перевели туда с целью возобновления учебного процесса. Потому что там десантироваться им некуда - к сожалению, там все побережье оккупировано россиянами", - добавил Плетенчук.

По слова Плетенчука, вероятно враг чувствует себя более безопасно в Азовском море из-за того, что Керченский пролив мешает дронам. В частности россияне используют тактику прикрытия гражданскими судами

"Однако верифицированной информации, почему они переместились в Азов, пока нет. Это лишь предположения и версии, исходя из действий противника", - добавил он.

Поражение российских кораблей

Благодаря морским дронам, в частности, таким как MAGURA V5, Украине удалось заставить бежать из Крыма боевые корабли России. Всего с начала войны были уничтожены уже четыре больших десантных корабля Черноморского флота России. Как пример, среди недавних потерь - ракетный корабль "Циклон", пораженный в Севастополе в конце мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВМС Российская Федерация
NEWS
Более тысячи оккупантов, 18 ББМ и 14 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки
Более тысячи оккупантов, 18 ББМ и 14 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом