Росія перевантажує свою нафту між танкерами біля узбережжя Іспанії, - Bloomberg

Велика кількість російської нафти продовжує перекачуватися між танкерами всього за кілька миль від узбережжя Іспанії.

Це сталося лише за кілька тижнів після того, як місцева влада написала місцевим фірмам, що така діяльність заборонена.

Чотири дуже великі перевізники сирої нафти, або VLCC (великотоннажні танкери - ред.), в цей час стоять на якорі у Сеути, іспанського анклаву в Північній Африці. Між ними можуть вмістити близько 8 мільйонів барелів нафти. Один із них, "Вероніка", вже отримав вантажі з двох менших танкерів і тепер приймає нафту з третього.

"Ми не маємо повноважень контролювати дії, що відбуваються у міжнародних водах. Наша організація випустила нагадування, що така діяльність може призвести до порушення санкцій", - заявила прессекретар Головного управління торгового флоту.