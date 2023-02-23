Нафту із РФ перекачують між танкерами поблизу Греції для обходу санкцій, - Bloomberg

Мільйони барелів російської нафти та палива були переправлені між танкерами всього за кілька миль від узбережжя Греції, що є одним із низки обхідних шляхів, які трейдери використали для подолання санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними агенства, з початку цього року з одного танкера на інший у затоці Лаконікос було перекачано щонайменше 23 млн барелів російської нафти та додаткових обсягів очищеного палива. Грецька влада заявляє, що їх можливості для втручання обмежені, оскільки діяльність відбувається за межами шестимильної межі територіальних вод країни у цьому районі.

Трейдери та судноплавні компанії знайшли безліч способів забезпечити рух російської нафти, і це лише останній приклад. Аналогічна активність спостерігалася біля Сеути, іспанського анклаву у Північній Африці. Величезний тіньовий флот танкерів також з'явився, щоб допомогти країні подолати санкції.

Фірми Європейського Союзу можуть надавати ці послуги лише у випадку, якщо вантаж на борту купується за ціною, встановленою G7, або нижче. Глава ЄС із торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що блок стежитиме за виконанням санкцій та працюватиме з країнами, в яких спостерігаються незвичайні моделі торгівлі.

"Для того, щоб санкції були ефективними, одна справа, звісно, приймати рішучі політичні рішення, а інша - стежити за виконанням санкцій, щоб вони ефективно застосовувалися", - сказав він.