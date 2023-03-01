Всупереч забороні. Країна ЄС продовжує видавати "золоті візи" росіянам

Іспанія продовжує видавати посвідку на проживання росіянам за схемою "золота віза", незважаючи на те, що рік тому видачу призупинили через вторгнення в Україну.

Як чиновники оминають заборону, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

Минулого року МЗС Іспанії спільно з МВС, а також Мінсоцзахисту досягли домовленості про зупинення видачі громадянам Росії дозволів на проживання, а також "золотих віз" за нерухомість.

Ця угода була частиною санкцій, запроваджених проти РФ за вторгнення в Україну. Однак іспанська влада не повністю дотримується заборони на подання заявок.

"Місяць тому ми отримали схвалення останньої заявки громадянина Росії, який купив житло. Вони скасували можливість вимагати ці візи в консульствах у Санкт-Петербурзі та Москві, але не дозволи, які туристи запитують звідси", – каже міграційний юрист Крістіна Ромеро.

Документ, який опинився у розпорядженні видання On Economia, свідчить про видачу посвідки на проживання члену сім'ї російського інвестора, яку було видано 25 січня.

Фото: Російські туристи отримують "золоті візи" в Іспанії ( immigrantinvest . com)

Тим часом джерела в уряді не відповіли, чи видають громадянам РФ дозволи на інвестування, і не відкрили дані про кількість виданих дозволів минулого року. Але юристи кажуть: це можливо.

"Були російські громадяни, які боялися, що їх не видадуть, і ми думали, що вони перестануть їх видавати. Але зрештою ми з'ясували, що жодних змін у головному бізнес-блоці не було, тільки наклали вето російські консульства", –розповів член Імміграційної комісії Колегії адвокатів (ICAB) Антоніо Сегура.

Іспанська програма "Золота віза", дозволяє іноземцям отримати дозвіл на проживання в цій країні в обмін на інвестиції в розмірі не менше 500 000 євро. З початку 2020 року Іспанія видала такі візи 492 росіянам.

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